東方日報A1：39搞手未落鑊　議員追殺律政司

歷時七十九天的違法佔領行動（佔中），導致本港多個商業區癱瘓，但包括佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明在內的首批九名被告僅四人被判囚八個月或十六個月，另外四人更獲判緩刑或社會服務令，令全城嘩然。外界開始着手循多個途徑令涉案人士付上應有的代價，其中建制派議員、香港律師會前會長何君堯提出八大要求，包括要求律政司就刑期上訴，各被告應被判囚三年至四年半，亦應盡快檢控包括壹傳媒黎智英在內的三十九名違法佔中搞手。



何君堯亦再次去信香港大學校務委員會主席李國章，要求革除戴耀廷教席。前保安局局長、身兼行政會議成員及立法會議員的葉劉淑儀亦點名批評民主黨前立法會議員李永達因服務社會而獲判緩刑是刑罰過輕，又指將會在立法會支持褫奪社會福利界議員邵家臻議席的動議。



外界炮轟佔中案僅四人坐監，判刑過輕。針對刑期，何君堯指涉案被告不認罪、不悔改，更不排除日後再佔領，而戴耀廷本身教法律，知法犯法，故「治亂世必用重典」，律政司必須上訴，各被告最少應判囚三年，三名佔中發起人更應被判囚四年半。



違法佔中參與者眾多，外界一直質疑政府或律政司意圖以今次案件的九名被告「祭旗」，然後大量「放生」黎智英等違法佔中搞手。何君堯指，既然首批被告已被定罪，應盡快檢控包括黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、公民黨前主席余若薇在內的其餘涉案人士，他們在佔領時期「坐晒喺度」，反問違法佔中「邊個出資」，相信檢控他們「冇乜難度」。



多名被告本身有專業資格，而戴耀廷是香港大學法律系副教授，何君堯昨在社交網站貼出給予李國章的信件，提到戴已被判囚十六個月，其違法行為導致港大聲譽受損，要求革除戴的教席；又指將會支持追究邵家臻的社工專業資格等。對於目前已被定罪但押後判刑的公民黨立法會議員陳淑莊，何相信其大律師資格足以受到挑戰。何又透露，聽聞有人將會循民事途徑追討違法佔中期間造成的損失，他支持有關做法。



遭判囚八個月的邵家臻，其議席面臨被褫奪危機。何表明，若有人動議要求褫奪邵的議席，他將會支持。葉劉淑儀亦指，邵家臻涉及兩項控罪，判囚八個月，可見法庭認為案情屬嚴重，質疑一個知法犯法及無悔意的人應否繼續做議員。



對於何君堯去信港大要求革除戴耀廷教席，議員葛珮帆指，煽動學生違法的人不應在大學任教，否則會誤人子弟。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，應該革除戴耀廷教席，過往有大專院校的教職員，因刑事罪行而被判處社會服務令等罪名，亦會被開除，相信在大專院校任教而犯下刑事罪行，應要被革職。