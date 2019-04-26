探射燈：菇毒耐熱　徹底煮食亦未能去除

路邊野菇不要採，本港每年均有人摘菇進食後中毒。本月初，3名外籍女子摘野菇回家用蒜炒後進食中毒，去年6月至8月期間亦發生至少3宗市民誤食毒菇事件。有醫生指，進食毒菇中毒可影響神經，令人心律不正及手腳麻痹等，即使徹底煮熟亦不能去毒。



今年4月初，3名外籍女子在港島寶雲道附近採摘野菇並回家以蒜炒香進食，半小時後已出現惡心、腹痛及流汗等中毒徵狀，需送院救治，幸情況穩定。去年7月21日，有3名女子分別在屯門蝴蝶灣泳灘及觀塘彩德邨附近採摘野菇並回家烹煮，進食後同告中毒，需到醫院求診。



急症科專科醫生司徒敬豪指，若市民誤食毒菇，通常在食用後1至12小時內出現中毒徵狀，例如嘔吐、胃痛及腹瀉等，食用毒性嚴重的菇類更會影響內在神經，患者會出現頭暈、心律不正、手腳麻痹等症狀。由於菇的毒素耐熱，即使市民將之徹底煮熟亦不能清除毒素。

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