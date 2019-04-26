探射燈：野生靈芝重金屬超標　不宜服食

郊野公園中的菇菌類，除了有毒品種外，尚有用作藥用的類別，最常見的是野生靈芝。惟中大數年前曾就本地靈芝進行重金屬檢測，發覺菇內含有的鎘及銅均超出世衞標準，當中有在郊野公園採的樣本鎘超標逾14倍，專家指不適合服用，呼籲市民切勿採走。



曾有報道指有市民恒常到郊野公園採靈芝，然後煎藥予患病的母親服用。不過，中文大學生命科學學院研究團隊在2012年，分別於路邊及郊野公園取得10個樣本，並檢測其重金屬銅及鎘含量，結果發現幾乎所有樣本兩種重金屬的濃度均超出世衞標準，有路邊靈芝樣本每克含有近3微克鎘，超標近30倍，而郊野公園中的樣本亦最高超14倍。



中大生命科學學院退休教授趙紹惠指，野生靈芝受環境污染，重金屬含量超標外，亦因蟲害及質量等多個因素，而不適宜入藥或食用，若市民胡亂使用有機會因小失大，甚至中毒收場。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

