探射燈：採菇無規管　亂食可致命

潮濕季節野菇盛放，不時有人摘取野菇食用，但今年已致3人中毒，去年更有死亡個案。東網巡視多個郊野公園並取得10個菇樣本，交予中大專家檢測，證實當中有2款毒菇，其餘均受環境污染，不宜食用。惟目前摘取郊野公園內的菇類並不受規管，亦缺乏告示牌，醫生指進食野菇可於1小時後病發，可出現心律不正及手腳麻痹等徵狀，嚴重者可致死。



東網記者連日到熱門行山地點大埔滘自然教育徑、城門郊野公園及八仙嶺郊野公園內的鶴藪水塘一帶，發現野菇數量頗多，共取得10個樣本，並交予中大生命科學學院退休教授趙紹惠檢驗，發現10個樣本中有2款為有毒品種，包括呈深啡色的傘形菇「星孢絲蓋傘」，及另一款如漏斗形的「捲邊網褶菌」。趙表示，誤服星孢絲蓋傘初時會腹瀉嘔吐，其後可引致神經異常，肝功能減退及心肌受損，嚴重者可致死；至於捲邊網褶菌則帶血溶性劇毒，誤服亦可引發胃及腸疾病。



其他樣本並非無害。趙指樣本中包括呈暗紅色的「血色牛肝菌」，雖然是可食用品種，惟品質差劣，受到蟲害及環境污染，已不宜食用。她解釋，牛肝菌品種中有不少為毒菇，本港常見的「撒旦牛肝菌」毒性更可致命。此外，其他野菇及靈芝亦受污染，趙不建議食用。



根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可，不得在郊野公園及特別地區內採摘任何植物及其部分，否則最高可罰款2000港元及監禁3個月，惟規例中植物的釋義並不包括菇類。



記者巡視的數個郊野公園中，只有城門郊野公園在入口處附近的告示板的左下角，貼有一張「切勿採食野菇」的警告，惟並無展示任何菇菌資訊。立法會議員劉國勳認為，漁護署應該檢討法例，考慮將菇類納入法例釋義內容，提高阻嚇作用；又建議政府收集不同菇菌樣本，加強教育和宣傳。



漁護署發言人指，署方透過網站、宣傳單張等呼籲市民切勿採摘野生菇類進食，以免中毒；署方人員巡邏時亦會留意相關活動，有需要時作出適當勸喻。衞生署發言人則指，由2015年至今年4月中，衞生防護中心共錄得15宗與進食野生菇類的食物中毒個案，涉及22人，中心去年錄得1宗與進食野生菇類有關的死亡個案。

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