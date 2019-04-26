Dr.東：咬甲癖成癮　患者損手流血仍咬唔停

不少人小時候曾試過咬指甲，被父母糾正後便會停止，但若演變至不自覺地咬指甲，或損手流血仍繼續咬，則是患上咬甲癖的徵兆。有指情緒焦慮或不安便會觸發咬甲，但有精神科醫生指出，咬甲癖是一種「癮」，情況等同有煙癮的患者難以戒煙一樣，一般咬甲癖患者需要長期醫療幫助，並與心理學家定期見面，改善問題。



精神科專科醫生張漢奇表示，在美國約有二成十至十八歲以上人士有咬甲習慣，傳統說法認為與口腔發展、焦慮緊張等有關，同時，一些完美主義者亦會出現這類現象，他們希望每件事情都做到近乎完美，當感到事情未完美便會煩惱，「雙手冇嘢做」，部分人則會開始咬甲。



咬甲癖患者應如何定義？張漢奇說，當一個人的咬甲行為能夠有意識地停止，則不屬咬甲癖；相反，若沒有任何原因而不自覺地咬甲，便屬咬甲癖。有外國研究指出，咬甲癖多出現在六至十八歲小孩及青年，當中六至七成患上專注力不足及過度活躍症。此類患者專注能力差，經常郁來郁去，出現咬甲行為亦屬正常，但不代表每一個專注力不足者都會咬甲。



要治療咬甲癖，應向皮膚科或兒科醫生求診。張漢奇說，曾接觸過一名患有拔毛癖的病人，拔毛癖與咬甲癖都是患者的「癮」起發作。患有拔毛癖的人是僅十三歲的女童，她反覆地拔除自己的頭髮、眉毛等，父母後來發現女兒頭禿，一度以為是學業壓力大，了解之後才知道女兒拔毛是不自覺動作，患者父母其後帶同女兒找心理學家，並展開持續治療。



張漢奇指出，坊間有部分協助戒除咬甲癖的方法，包括雙手戴手套，或塗上紅色指甲油，令患者看到紅色時，感覺指甲顏色異常，因而停止咬手指。另外，亦可在患者手部戴上橡筋或鎖匙扣，當他們有咬手指的衝動時，可嘗試玩橡筋或鎖匙扣分散注意力，藉此抑制咬手指的衝動。



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