9成港人周身痠痹痛　軟骨素S.C.P. 助軟骨再生

港人生活壓力大，又缺乏運動，膝頭、腰背、肩頸、腳跟等各大關節，周身痠痹痛更是常見。中大香港亞太研究所調查發現，近9成受訪香港人有關節勞損問題，逾5成人表示，受關節問題困擾超過3年或以上，更對情緒、睡眠等帶來負面影響，嚴重者更會影響日常生活及工作表現。



人體有超過200個關節，來支撐全身活動。然而，隨年齡增長、經常做重複動作、坐姿不正確，太少運動等，都會引起關節痛。任文職的何先生每日都要長時間同一姿勢對着電腦工作，導致腰骨痛，可能是坐姿不良所致。「坐得耐唔郁都會痛，除咗腰，頸同膊頭都係咁。」梅先生同樣出現腰骨痛問題，「文職係咁，可能係壓力，或者長時間工作，好多因素加埋，會有痹痛嘅問題。」



當關節出現痠、痹、痛，即是勞損的警號，會影響活動功能。馬女士的肩關節都出現疼痛症狀，「膊頭呢個位，痛到手都舉唔起，要用另一隻手托起佢。」而孔先生亦曾聽聞有朋友，「落樓梯個膝頭好受力，痛到幾乎郁唔到。」



人體內本來含有大量的軟骨素，包括關節、眼睛、皮膚、血管等，但隨年齡增長、工作勞損，令軟骨素逐漸流失。而關節液亦會減少，軟骨易受損耗，導致關節間失去彈性和承托力，加劇骨頭間碰撞摩擦，引致痛症。



註冊營養師張詠曦表示，軟骨素S.C.P.補充品可直接補充關節營養。「軟骨素S.C.P.全名係鯊魚軟骨素硫酸蛋白複合體S.C.P.，成分證實可以強骨、改善疼痛，而且仲可以防止軟骨分解，促進軟骨再生，減痛防蝕，由根源踢走關節痛。」她又指，有醫學實驗測試證實，服食「專利軟骨素S.C.P.」一段時間之後，有助改善關節健康，軟骨更完整平滑，明顯得到修復。



「其實缺乏關節液保護，軟骨容易造成磨蝕，引致關節僵硬。」她解釋，有科研證實「專利軟骨素S.C.P.」有效增加和鎖緊關節液，潤滑關節，令關節回復柔韌彈性，有效改善關節痠軟、僵硬及活動能力。



張又指，「專利軟骨素S.C.P.」更可以提升鈣質吸收，防疏鬆，有助活化造骨細胞，促進骨骼合成。另外亦兼備獨特降尿酸功效，及可以增加血管彈性。「『專利軟骨素S.C.P.』係水溶性配方，人體容易吸收同利用。」「以形補形」，食花膠等天然食材又可以嗎？張解釋，花膠內含的是「大分子膠原蛋白」，要經身體轉化後關節才可吸收到，並非人體關節直接可利用。加上轉化率因人而異，每個人腸胃不同，吸收能力也有分別，並非食得多就吸收得多。



市面上有各類不同的關節營養補充品，市民應選擇高濃度、以高科技、低溫萃取濃縮而成的「專利軟骨素S.C.P.」產品。同時應該留意產品是否通過國際安全測試，證實無污染、零雜質、無輻射。而信譽良好，同時獲得日本、美國、歐洲等多項國際專利認證的護關節產品，其質素、效能亦更有保證。市民可以向註冊中醫師、營養師查詢，確保服食分量恰當。