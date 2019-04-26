倡海外醫生做滿18月臨床工作免實習　醫學會：夠票支持

醫委會豁免海外醫生考試後免實習安排仍未有定案，食物及衞生局昨晚(25日)與醫院管理局、衞生署、醫學會、醫專及兩間大學醫學院會面商討方案。醫學會提出微調方案，要求不論在醫院管理局、大學或衞生署工作的海外醫生在執業試後，需完成18個月臨床工作，才可以豁免實習。醫學會會長何仲平今早(26日)出席電台節目強調，方案並非讓步，只是更簡單，而昨晚參與會議的代表，都同意這個新建議，並形容會議氣氛比預期好，相信最終會夠票通過方案。



何以大學醫學院的海外醫生為例，指他們可以全部做臨床工作，而不做研究或教學工作，同樣只需18個月時間，便可以豁免實習，若是在衞生署全職負責兒童體能智力測驗服務的醫生，則不能計算在內，因18個月臨床工作必須在醫院進行，衞生署可以借調海外醫生到醫院工作，以符合要求。



何透露，不想方案投票時「再甩轆」，除了來自醫學會的醫務委員會委員外，亦已聯絡其他委員爭取支持，相信夠票支持方案。



關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌則形容新方案取巧，與醫學界原本提出的「第五方案」相差無幾，而實際情況下，衞生署醫生根本不會借調到公立醫院或醫管局，強調即使兒童體能智力測驗亦缺人。