泛民提私人草案代移交逃犯修例　建制批政治恐懼

公民黨議員楊岳橋今日(26日)在一個電台節目中指，計劃提出私人條例草案，建議修訂《侵害人身罪條例》，以容許港府和香港司法機關，處理香港永久性居民或通常居港人士，在香港以外地方所涉及的謀殺、誤殺或意圖謀殺案件，當中包括港人涉嫌在台灣殺人案。



楊指，草案並無改變現有法律，因此具有追溯力，可擴闊香港法院權力，避免市民憂慮被移交至一個沒有法治信心的地方，他重申，並非是要將殺人由不合法變成合法。



經民聯議員梁美芬則批評，楊提出的草案只是處理政治恐懼，而過去數月，政府已就修訂逃犯條例展開討論。香港大學法律學院教授陳文敏指，政府以修訂逃犯條例以解決在全世界逃犯來港的問題是不切實際，要解決台灣殺人案，可先訂兩地之間的引渡協議。



保安局局長李家超則於報章撰文，指現時《逃犯條例》有地理限制，回歸前政府已將條例本地化，令香港在回歸後有法例與其他地方磋商移交安排，當時亦說明回歸後很可能另立新例，因此地理限制存在至今，並非刻意不同意與內地設立移交逃犯的安排。



李指，現有條例以個案方式移交逃犯，並不切實可行，因為現有條文規定，個案移交需刊憲及在立法會討論，因而會驚動逃犯，審議期間政府更無權阻止逃犯離開香港。他又反對在修例中加入「日落條款」，只會令每次個案都需要通過審議及立法程序，令拘捕行動延誤及受影響。