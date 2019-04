憑攝香港密集樓景聞名　居港德裔攝影師離世

居港逾20年、拍攝無數香港密集樓景聞名的德裔攝影師Michael Wolf,昨日(25日)突然在長洲住所離世,終年65歲。前年曾與Michael Wolf合作舉行回顧展的荷蘭海牙攝影博物館(Foto Museum Den Haag)昨日公布消息。



於1954年在慕尼黑出生的Michael Wolf,在美國和加拿大長大,曾入讀加州大學柏克萊分校(University of California,Berkeley),後轉入德國埃森大學(University of Essen),獲視覺傳訊學士學位。1994年起,Michael Wolf成為一名攝影記者,為德國雜誌《Stern》來港工作,其後定居香港。



《Architecture of Density》(2003年-2014年)是Michael Wolf最廣為人知的作品,他曾在2005年及2010年獲得「世界新聞攝影大賽」(World Press Photo Award Competition)一等獎。



2017年與Michael Wolf合作舉辦攝影展的海牙攝影博物館,表揚Michael Wolf對攝影界的貢獻。其作品也在紐約大都會藝術博物館、芝加哥當代攝影博物館以及德國弗柯望博物館等展出。