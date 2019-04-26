你要知：白衫白鞋變黃冇得救？　「美白去污」有辦法

夏天提早來臨，大家去年經常穿着的白色衫或白色鞋，現在有否變成了黃色衫、黃色鞋？這些衣物上的汗漬變成「千年漬」，無法洗淨，被迫要「斷捨離」。香港理工大學紡織及製衣學系助理教授葉曉雲博士指出，如要清潔乾淨其實不困難。只要認清污漬源頭、根據不同質料用適當方式潔白及收藏，便可以繼續保持雪白。



有咩原因令白衫變黃？



白色或淺色物料的衣服變黃，主要因環境、洗滌時的處理方法和時間所影響。葉指，光線、熱力及空氣污染，均會加速衣物變黃。天然纖維如羊毛、真絲、麻質和棉質「其實冇咁快變黃」，尼龍則較易受高溫及陽光影響而加快變黃。人造纖維（Polyester）相對比尼龍較不易變黃。



不少人都誤以為用漂白水便可輕易「去黃」，令衣物立即變白。其實化學物料分分鐘令衣物愈漂愈黃，錯誤使用漂白水更有機會令衣物質料變得脆弱，「用得太多或者分量唔啱，反而會令件衫更加容易變黃！」



葉坦言：「耐咗嘅話真係可以話冇得救！」隨着時間和穿着次數愈多，衣物上的纖維會逐漸老化、氧化，尤其天然的纖維，例如綿質及麻質「變黃其實好正常。」在此情況，一旦已變黃後便難以逆轉。



Keep住白，有冇辦法？



有！葉建議：「例如你知道件衫係尼龍嘅話，就要避免喺陽光下暴曬，亦不能用高溫清洗。」不少人轉季時，都會發現上一季的白色衣服變黃又變殘，則可從收納方法入手。當季尾將白色衣物收起時，可用密實袋封起，減少與空氣接觸；避免被光線照射；不要與其他顏色的衣物放在一起。



點樣去污最有效？



夏天來臨，衣服上少不免會出現汗漬。此時，大家則應先用梳打粉加少許水，放在汗漬上1至2個小時，重點清潔汗漬後才整件清洗。至於小朋友校服，整件衣服均有污漬，則可用少許漂白水加水浸泡，「真係要開到好稀釋，好輕微咁漂番白，不過當然唔好經常咁樣做，如果唔係件衫纖維會『霉』同易爛。」



葉曉雲博士指，只要按照衣物漂白劑標示分量和浸泡時間便可以，以免漂白力太強的清潔劑破壞衣物纖維。若想再溫和一點，也可以以梳打粉加水、檸檬加水或白醋加水浸泡衣服，一樣有「去黃」功效。另外，當污漬出現後應盡快處理，否則污漬變成「陳年」舊漬時，染料或早就牢固地黏在衣物的纖維上，更難去除。



潮流興白波鞋，變黃後點先可以清潔變白？



以前的波鞋大多只以皮革和塑膠所組成，用清水或專用清潔劑抹一抹，便可輕易去除污漬及「去黃」。不過，時下白波鞋由不同質料組成，如有紡織布料，再混合皮革和塑膠，單一清潔方法不能有效去污。因此，要按不同質料作局部清潔。



鞋帶出現的污漬並不平均，應先拆除，再用梳打粉加水浸泡1至2小時。而波鞋上塑膠和皮革的部分，則可用專用清潔劑清洗，亦可用牙刷沾上牙膏再擦。葉解釋，牙膏含有研磨劑，當中微小粒子可將塑膠和皮革表面的污漬磨走。



至於紡織布料的部分，可用沾濕了的紙巾加梳打粉，鋪在布料上2至3小時。局部清潔，但避免用梳打粉清洗波鞋上皮革和塑膠的部分。「唔同質料要用唔同方法，千萬唔好好懶咁用一種方法清潔，未必可以變白。」