Supper Moment音樂會上涉非禮兩少女　男粉絲表證成

樂隊Supper Moment的兩名年輕女粉絲，在2017年11月於赤柱廣場欣賞偶像的音樂表演期間，二人疑分別遭同一名剛相識的男粉絲涉嫌以下體頂臀非禮，涉案24歲男子否認3項非禮罪，案件今(26日)於東區法院續審。控方舉證完畢，法庭裁定案件表面證供成立，並押後至5月9日續審，辯方律師指屆時被告楊駿日將會出庭作供自辯。



辯方律師盤問女事主X，質疑她既然懷疑被告非禮她，又見他去搭事主Y的膊頭，為何當他說要搭她膊頭，她竟會回應「唔緊要」。X解釋當時她心裏只想着既然自己有音樂都會隨着跳，便有機會將他摔開。



律師又質疑，到她第二次被頂臀後已認為對方是意圖非禮，為何仍留在原地繼續看表演，X就回應說：「我諗我已經令佢承認咗(非禮)，我相信佢唔會再做」。X承認當時確實未有想過要求助或報警，她解釋之前都曾遇過更嚴重的非禮但又找不到人，況且之後有約會無時間，故未有即時報警，只是後來知道Y亦有相同遭遇才想到去報案。



律師遂質疑Y是否是受到她影響，才會覺得自己是被非禮，但X不以為然，她說與Y相熟，知道她為人不擅辭令，許多時要在社交媒體或面對熟絡的人，才會表達自己感覺。