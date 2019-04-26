工務小組通過古洞設農業園　議員促耕住合一

立法會工務小組委員會今(26日)召開會議，以20票贊成、10票反對下通過於古洞南設立農業園(第一期)的項目，涉款1.7億港元，項目將交予財務委員會審批。



議員郭家麒指出，項目最大爭議是將農友趕盡殺絕、不容許過夜，即使計劃設有宿舍但仍對農友極之不公，因為農友視耕作為謀生工作，不會離開農田，並且每日視乎環境作相應做法，惟宿舍距離農田遠，認為政府是強人所難，應該尊重農友原有作息。



議員鄭松泰則詢問有否考慮過耕住合一，配合本地農民的生產模式，直言現時有農民打算棄耕，因為農業園的計劃而被迫轉行，認為政府需要提供生計補助或補貼予棄耕的農民。



漁農自然護理署署長梁肇輝指出，現時安排已照顧農友需要，留宿設施可供農友過夜，惟只作留宿而非居住用途，受工程影響到住宿的人士，政府另有安排。



另外，工務小組於不記名表決下通過逾160億港元興建T2主幹路及茶果嶺隧道，又以24票贊成、0票反對下通過涉款1.1億港元興建政府飛行服務隊模擬飛行訓練中心。本身為民航機師的議員譚文豪表示，機師現時需要離港接受訓練，期間萬一香港有突發事件發生時會令人手減少，若然香港設有訓練中心，機師可立即中斷訓練投入服務，認為現時用金錢換取彈性是值得支持。