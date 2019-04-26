網民熱話：無恥！天眼直擊情侶偷公仔　得手笑得勁開心

近年「夾公仔」這項消遣活動愈來愈受歡迎，不少人都希望用幾蚊換取更高價值公仔的機會。能夾到公仔自然是開心，但更多的是享受夾公仔的過程。日前卻有兩名年輕情侶疑一時貪念，竟然扯走沙田一間公仔機上掛着的樣本公仔。整個過程被閉路電視紀錄下來，店家憤怒之下將影片放上社交平台，獲得一眾網民的力撐。



昨日（25日）凌晨12時許，魔魔爪選物販賣機在Facebook群組「香港夾公仔三爪機技術交流」上載了一段影片。據影片可見，事發於前日(24日)晚上近8時，兩名同樣身穿白衣黑褲的年輕情侶路經涉事地點，看到幾部夾公仔機時，男子率先停下，接連說了幾次：「抵玩喎！」然後白衣女子回頭和他說了幾句後，兩人在幾部夾公仔機前徘徊一陣子，但皆不見有夾公仔的意欲。其後二人發現了其中一部夾公仔機前掛有一隻樣本公仔，女生嘗試扯一扯，大概發現是頗鬆動的，於是繼續用力拉扯，終成功將公仔扯下來。二人就笑得很高興地將公仔拿走。



魔魔爪選物販賣機在貼文中怒斥二人的所作所為：「見你扯完笑得咁開心，放你哋上嚟share畀大家。可能大家話你放得岀嚟預咗畀人扯爛同拎走，不過我冇諗過係兩個後生仔女，扯爛完仲笑得咁開心，好開心喔？」然後又補充到：「笑得咁開心幫你哋分享岀去啦」。



隨後，不少網民都聲援發文者，並指二人的行為已經構成「盜竊」：「兩個已經係偷嘢」、「應該叫偷」、「 小偷呀！為咗隻公仔以身試法，如果唔好彩要留案底嘅話，值得咩？」有人更認為應該要報警：「其實只係放上網，又冇咩實際行動，佢哋都唔會怕啦，而且個樣都睇唔清楚」。不過亦有人認為店家掛公仔的舉動容易令人誤會：「其實做乜掛隻公仔出嚟？會唔會以為人哋夾完唔要？」



網民有話說：



Kim Chung：扯完仲拎走，仲要笑得咁開心，無恥



Matthew Leung：警一定要報，一定有下次



Kwok Hin：唔該唔好教壞小朋友啦，畀小朋友睇到都會跟住做！



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