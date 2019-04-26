六四紀念館今重開　消防接投訴登門查漏氣

支聯會於旺角一商業大廈重置六四紀念館，今午(26日)重開。在紀念館裝修期間，曾遭惡意破壞，包括有物品被人用利器損毀、電掣被淋潑鹽水等。支聯會表示，已作好一切準備，包括安裝鐵閘、閉路電視、以及安排工作人員24小時看管展品，雖面對滋擾和挑戰，但仍有信心能夠繼續維持，讓紀念館發揮作用。



至於會否擔心人流和消防問題，他們表示不會擔心，紀念館為展覽之用，相信參觀人士會守秩序，又指工作人員會維持秩序，讓大廈有需要人士優先使用電梯。



紀念館開幕前，「同心護港」和一批市民合共40人到相關商廈地下示威，其中一名市民自稱其母在該商廈有數個單位，批評支聯會在開設紀念館前未有通知，又指曾與負責紀念館裝修的工人聯絡，指館內的電掣不符規格，通知業主後未獲理會。



開幕後不足半小時，有數名消防員抵達紀念館，表示接獲投訴指該處有漏氣，並進入館內巡視，數分鐘後離去。其後支聯會副主席蔡耀昌透露，消防員曾詢問他館內有沒有煤氣設備，而他解釋館內沒有煤氣喉。他指，近期有不少無根據的投訴，認為是惡意，預計會繼續發生，呼籲這些人不要做小動作，只會令大家清楚惡勢力的橫蠻。



紀念館以「記憶、公義、希望」為主題，一共展出40件展品及64張相片，包括六四事件的相關照片及死傷者遺物，當中有參與者的日記、衣物、子彈等。