議員促檢討可加可減機制　港鐵死撐加幅低於通脹

港鐵日前宣布將延長八達通乘客車票優惠至明年4月初，隨後才會加價3.3%。港鐵商務總監楊美珍今日(26日)於立法會交通事務委員會表示，港鐵於2014至18年間已花費390億港元更新大量資產，加上公司已進入成熟期，相信維修成本會繼續上升。楊又指，港鐵平均每年雖加價2.6%，但仍低於3%通脹率，據調查顯示現時票價更是處於較低水平。



大部分議員均認為港鐵不應加價，現時推行優惠更是「小恩小惠」。議員郭家麒直指政府是包庇港鐵成為「吸血鬼」的元兇，港鐵自2010年起連續9年加價，現時港鐵票價機制「只加不減」，促請政府盡快檢討機制。政府僅表示上次檢討機制是在2017年，下次檢討時間要待2022或23年。



楊美珍亦表示，可加可減機制是兩鐵合併後，放棄自主權而換來的機制，相信直至2023年前亦要實行，但強調已盡量提供優惠平衡各方面訴求，港鐵將於5月份再公布更多優惠詳情。議員鄺俊宇直指其說法是指市民現時是「肉隨砧板上」，又狠批政府今年初推行的交通補貼計劃「根本係畀錢市民去補貼番港鐵」。