海洋公園川金絲猴慶生命名　5及6月壽星免費入場

海洋公園報喜！第二隻雄性川金絲猴於上月誕生，為慶祝牠於本月29日滿月，公園推出5月及6月生日之港人專享優惠，可免費入場，同時園方邀請公眾參與為期一星期的投票活動，為金絲猴寶寶改名。公園已特別選出4個名字供公眾投票，分別喬喬、高高、森森及小花生。



喬喬英文名為Cute，「喬」字常見形容高聳的樹木，代表祝福猴寶寶高大強壯；高高英文名為Go Go：祝願猴寶寶快高長大，充滿衝勁；森森英文名為Sam，寓意森林對猴子的重要性，帶出保育意識；小花生英文名為Peanut：花生又名長生果，象徵長壽富貴、生生不息，包含對猴寶寶健康成長的期盼。公眾可於公園官方Facebook專頁投票，選出最適合猴寶寶的名字。



公園指川金絲猴寶寶性格活潑好動，喜歡四周爬行，正在媽媽「樂樂」的細心陪伴下探索居住環境。



與此同時，公園宣布推出多項生日優惠，於5月及6月出生持有香港身份證的市民，可於今年5月1日至6月16日期間任選一天免費入場，並獲贈生日襟章及園內優惠券一套、盡享特快通行服務和多項園內餐飲及購物優惠，與壽星同行的親友更可以6折優惠購買即日入場門票，最多4位。