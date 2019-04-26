每日一片：貨Van硬夾私家車　司機惡人先告狀？

在今時今日，在馬路上遇上交通意外，並不一定是理虧一方會表示歉意。有網民近日就拍到一架貨Van強行切線導致與私家車相撞，不過司機事後卻表現得「聲大夾惡」，令網民亦不禁慨嘆：「誰大誰惡誰正確？」



現場是荃灣沙咀道，事發於昨日(25日)下午約2時45分。片段開始，一架白色私家車與一架貨Van在沙咀道與大涌道交界交通燈前並排前進，惟一直在左邊行車線的貨Van疑被路邊停泊車輛所阻，愈駛愈靠右邊企圖切入右線，最終兩車在路口處車貼車發生碰撞。事發後，貨Van司機怒氣沖沖走出，向碰撞位置張望一會，似是檢查「傷勢」，期間卻突然拍打私家車車身一下，便返回車上。不過上車後，貨Van司機似仍滿腔怒火，向着私家車司機指手畫腳，口中唸唸有詞，似是指罵對方。目擊者亦不禁留言稱：「誰大誰惡誰正確？」



由於片段並未能錄得雙方對話，惹來網民諸多猜測。「呢個情況，Van仔佬可以鬧乜X？」有人亦搞笑稱，「可能係好多年無見嘅朋友 落車打聲招呼」。不過亦有網民理性分析意外，指私家車行正線，貨Van明顯是強行切線，「應該1823佢」、「貨Van自己衰咗博大霧想走我明，但點解私家車會跟住走？」認為私家車司機應追究到底。