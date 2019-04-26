開位支援骨灰所辦獲通過　議員批發牌進度笑死人

立法會財務委員會今日(26日)召開4小時會議，審議食物環境衞生署開設一個高級首席行政主任職位，以加強私營骨灰安置所事務辦事處(骨灰所辦)的支援。多名議員質疑增加人手無助加快骨灰所辦審批牌照的速度，議案最終以36票贊成、2票反對、4票棄權獲得通過。



議員麥美娟批評，《私營骨灰安置所條例》設立發牌制度，實施近2年但至今只得3間安置所獲批，批評發牌進度「笑死人」，令到市民為先人買入龕位，卻因為安置所未獲發牌而遲遲未能上位，直言市民及安置所經營者同樣受害。



議員梁耀忠則指出，現時仍未獲發牌的安置所主因是未交足文件，有部分明知不合格及不欲進行大型工程符合法例而有所拖拉，直言問題並非源於骨灰所辦的程序及人手問題，看不到加開職位如何加快發牌速度。



另一議員陳凱欣亦稱不滿意發牌速度，但骨灰問題敏感，理解處理有難度，因為涉及消防安全、土地、屋宇等範疇，詢問其他政策局會否提供相關專業人士幫忙處理，直言單靠食環署原有人員難以應付。她指，當局應要有心理準備無數私營骨灰安置所或會結業，屆時要安置無人認領的骨灰，認為開設常規職位較合適。



曾任《私營骨灰安置所條例草案》委員會主席的議員陳克勤表示，實施發牌制度是為了加強監管，保障消費者權益，為合資格安置所拆牆鬆綁，但現時機作運作有問題，2年只發出3個牌並不理想，因為市民輪候公營龕位太久，但私營選擇少，價格自然高，此外有業界批評政府處理發牌時吹毛求疵，希望政府保障消費者權益外，要考慮成立發牌委員會的初衷減少關卡，否則私人龕場的價格是難以回落。



食環署私營骨灰安置所事務專員賴黃淑嫻表示，增加的職位會幫助檢視現有發牌流程是否有加快及簡化空間等，而現時有133間安置所提出的申請，當中涉複雜的跨部門問題，加設職位可分擔部分工作。賴續指，寬限期已屆滿逾一年，政府已將申請交予發牌委員會處理，首先會處理位於多層大廈的安置所，因為對附近居民影響直接。