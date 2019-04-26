漁護署為修訂虐待動物例展諮詢　或改名動物福利法

漁農自然護理署今日(26日)發布提升動物福利、修訂《防止殘酷對待動物條例》(第169章)的諮詢文件，展開為期3個月的公眾諮詢。當局建議主要分為兩大方向，包括加重殘酷對待動物罰則，建議最高刑期選項包括判監10年及罰款200萬港元；以及引入涵蓋所有受看管動物的「謹慎責任」，違者會獲發改善通知書甚至被檢控。



漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗表示，當局參考海外做法後認為有必要修訂現行殘酷對待動物條例，目標是確保動物負責人積極善待動物，以及提升動物福利狀況，不排除會將條例名稱改為《動物福利法》，以更切合條例目的。他稱，由於是次修例涵蓋的動物種類多，較為複雜，完成諮詢需要時間整理市民意見，再與律政司草擬法例，故預計2021年方可將修例草案交上立法會審議。



在引入「謹慎責任」方面，薛解釋，蓄意遺棄動物已屬違反有關責任，其管理人可被檢控；若因遺棄而令動物受痛苦更有機會被視作殘酷對待動物。而有關條款同樣適用於繁殖場及寵物酒店、美容店等暫養場地。至於地盤狗、街市貓等可能由多人同時照顧的動物，若被疏忽照顧責任誰屬？薛認為在搜證上要花一定工夫，一旦要進行檢控時會徵詢律政司意見。



動物管理(發展)科高級獸醫師周嘉慧就指，現行殘酷對待動物條例循簡易條例罪行檢控，未來擬引入罰則較重可公訴罪行，處理嚴重個案。她又指，當局會就各類動物擬訂實務守則，會優先針對較多港人飼養的貓和狗設守則，其餘動物守則要下一步視乎市民需求而定。她強調，即使守則未出台，市民亦有責任妥善照顧動物，法庭仍可以大眾一般理念對妥善照顧動物的作檢控的理據。



至於諮詢問卷中，可讓市民選擇的殘酷對待動物罰則選項，最高達判囚10年，比外國所定標準更高。周解釋，是希望藉此起阻嚇作用，不過在分析市民意見後仍要與律政司商討再作最後定案，「可能要比較虐兒同虐待動物嘅罰則，要平衡返本地其他法例。」