與女友鬥氣後棄嬰機場　壽星男認罪獲緩刑

內地男子今年3月與婚外情女友鬥氣後，聲稱無力照顧兩人所育的1歲女兒，涉把女嬰帶來香港，並遺棄在香港國際機場非禁區的一間快餐店門外，10日後他經落馬洲入境時被警方拘捕，控以一項故意拋棄兒童罪。他今(26日)在西九龍法院提訊認罪，被判監3個月緩刑1年。



53歲鄭姓被告持雙程證，報稱商人。他被控於今年3月12日在機場一號客運大樓的麥當勞門口，遺棄一名1歲3個月大的兒童X。



案情指，涉事女嬰X當天早上被發現遺棄在麥當勞門口，其身上有X的美國護照，警員接報調查後確認被告是X的父親，他在事發日帶同X經落馬洲來港；閉路電視拍攝到被告把X留在現場後，自己一人離開香港機場。X被送院檢查，健康正常，後被送交保良局照顧。



至同月20日，被告來港時被捕，他承認事發前與女友爭執，女友把X和2歲半的長子交由被告照顧，同時又安排兩名保母協助被告，然後離去。不過，兩名保母之後均辭職，被告無能力獨自照顧一對年幼子女，被告遂遺棄X以示不滿，他知道X被發現後會由香港政府妥善照顧。至本年4月，X已送交母親帶到北京照顧。



辯方求情指被告犯案只因愚蠢、魯莽，他遺棄X後返回深圳，已即時後悔，並聯絡深圳公安，惟公安指沒有司法管轄權處理，被告又因申請通行證問題，才未能即時來港尋女。辯方並解釋，由於深圳的託管服務只限提供予2歲或以上兒童，故被告未能把X送交託管。辯方指諷刺的是今天剛巧是被告生日，冀獲輕判。

