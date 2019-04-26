改善通知書效用存疑　狗主促提高虐待動物最低刑罰

香港時有虐待動物事件發生，惟法例過時阻嚇力不足，政府今(26日)宣布就修訂《防止殘酷對待動物條例》展開3個月公眾諮詢，建議提高虐待動物罰則，違例者最高可囚禁10年，罰款200萬港元，甚至禁止飼養動物。有市民坦言「罰則設幾高都無乜意思，個官都唔會判咁多」，認為提高最低罰則對違例者始有阻嚇作用。



狗主蔡先生表示，曾有人將寵物狗送至寵物美容店，但領回後發現愛犬眼睛受傷，即使報警最終亦不了了之，他支持政府對動物照顧者引入「謹慎責任」，藉此可對寵物店等非永久看管動物者有警示作用，但對「改善通知書」的效用存疑，憂慮政府如何監管的問題，而政府就處理、跟進以及監管虐待動物事件機制過時，要求成立「動物警察」讓市民有投訴渠道。



另一名狗主林太則指，香港在保護動物以及動物福利方面的條例相對落後，就是否推行「動物警察」都爭議多年，現時雖建議修例提高罰則，但「關鍵係睇個官點判」，實際阻嚇作用不如提高最低罰則，又認為「終身禁養寵物」很難監管。諮詢文件顯示，自2006年開始，觸犯《防止殘酷對待動物條例》的最高罰則為監禁3年及罰款20萬港元，但法院就涉嫌殘酷對待動物個案判處最重的刑期是監禁16個月。



寵物店店主張女士則希望市民對動物的生命負責，在養寵物前應「停一停，諗一諗」，而因宗教等理由放生動物，更應了解其是否適合新的環境，否則亦可能屬於殘酷對待動物。