國泰飛馬德里航班疑故障　逼降法蘭克福乘客滯留

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，再有航班疑於半空壞機，數百乘客飽食驚風散。東網收到乘客報料，指今日(26日)香港飛西班牙馬德里的CX315國泰航班，懷疑因為引擎故障而迫降在德國法蘭克福機場。東網正向國泰查詢事件。



市民丁女士(譯音)向東網報料，涉事的CX315國泰航班於當地時間今早6時55分，即香港時間今日中午12時55分急降法蘭克福機場，400多名乘客安排落機，但無人交代轉機事宜，期間大批乘客到地勤櫃台查詢，職員都未能提供實際協助。



根據實時監察航班網站「flightradar24」資料顯示，涉事的CX315航班採用空中巴士A350機型，原定於今日凌晨0時50分由香港出發，但延至凌晨1時14分才正式起飛，前往西班牙馬德里，預計於當地時間今早8時50分，即香港時間今日下午2時50分着陸，而該航班過去的飛行時間約需13小時，但涉事航班最終轉飛至德國法蘭克福機場。



該網站資料亦顯示，涉事航班轉飛法蘭克福後，原定於當地時間今早8時，即香港時間今日下午2時重新出發至馬德里，並預計於當地時間今早10時25分，即香港時間今午4時25分着陸。但截至今午4時半，該網站顯示涉事航班仍滯留在法蘭克福。



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