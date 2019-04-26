上年第4季醫療事故10宗　無名指錯當中指施刀

醫管局公布去年第四季的《風險通報》，醫療事故數字較上季大增，共錄得10宗呈報的「醫療風險警示事件」，包括5宗手術後遺留醫療物料在病人體內的個案，3宗住院病人自殺個案及2宗在錯誤部位施行程序個案。「重要風險事件」個案則有27宗，包括26宗藥物事件及1宗錯誤辨識病人身份。



其中一宗較為嚴重的事故，有病人因腕管綜合症而要入院進行兩項手術，分別是「內窺鏡腕管鬆解手術」及「中指的彈弓指鬆解手術」。術前醫生已在病人手腕及中指分別劃上標記，當醫生於病人手腕做完第一項的「內窺鏡腕管鬆解手術」後，準備於中指落刀進行手術前，卻誤於無名指劃上切口線，手術完成後才發現錯誤，令病人無名指無端端捱上一刀。



此外，有長者因左骰骨骨折而入院進行閉合及復位手術，麻醉科醫生為病人進行全身麻醉後，另一名麻醉科醫生接手後連環犯錯，先是未有得到病人及家屬同意下為病人進行「神經阻滯」的止痛術，手術更施錯位置，誤在病人右邊身進行，幸進行骨折手術前發現出錯。《風險通報》指該名犯錯的麻醉科醫生未有參與「麻醉前核查(SIGN IN)及「術前核查」(TIME OUT)是未有跟足程序指引。



《風險通報》亦錄得5宗手術後遺留醫療物料在病人體內的個案，分別是為右腿慢性骨髓炎的病人進行引流後，遺留了15厘米長的導管在病人體內；為進行胸腔引流的病人進行局部麻醉後遺留血管導管在體內；為手臂骨折的病人進行復位手術後，遺留了螺絲瞄準器於體內；以及兩宗遺留手術紗布於病人體內的個案。