新巴城巴引119輛巴士　具穩定控制系統及減速裝置

因應去年大埔公路發生19死九巴車禍，政府要求巴士公司提升車輛科技裝置。新巴城巴表示，首輛配備電子穩定控制系統、車速限制減速裝置及全車座椅安全帶的新巴士今日(26日)抵港，待通過運輸署車輛類型評定檢驗及出牌後便會投入服務，整批共119輛配有上述設備的新巴士將會陸續付運到港。



新巴城巴指，電子穩定控制系統運用多個感應器偵測行車狀況，當巴士轉向過度、轉向不足、突然轉向或巴士車身過於傾側時，系統會自動啟動，減少對引擎之燃油供應，同時透過啟動個別車輪制動系統及調節其制動力，以保持車身平穩。現時新巴城所有巴士已配備車速限制裝置，透過減少對引擎的燃料供應以減低車速，新巴士的車速限制減速裝置將進一步當巴士在下坡路段行駛，在地心吸力牽引下而超出限定車速時，車速限制減速裝置便會自動啟動，透過控制波箱減速裝置來減慢巴士速度，確保巴士在可容許的車速限制內行駛。新巴士的所有乘客座位均設置三點式安全帶。



此外，新巴城巴全線專營巴士車隊已配備巴士車速監察系統，全球定位功能的行車紀錄儀，紀錄巴士的行駛位置、車速及加減速數據等，配合車內的特設裝置，能按不同路段之車速限制，即時向車長發出超速聲響提示，輔助車長安全駕駛。