財會審古洞北發展區設施　村民憂上樓後乏支援

立法會財務委員會今(26日)開會審議於古洞北發展區及粉嶺北新發展區的基礎設施工程、特設現金津貼等多項撥款申請，涉款逾335億港元，多名議員關心村民搬遷問題，會議結束時仍未完成審議。



議員張超雄指，村民被迫讓出土地令港人有更多地方居住，長者是難習慣新生活，而政府安排上樓有不便，雖不少居民希望「先安置後動工」，盡快獲安置住屋邨，但不少長者習慣耕種，上樓後會突然失去網絡，變得叫天不應、叫地不聞，而政府未有任何針對此情況的安排。



議員朱凱廸關注農民搬遷安排，未來農民獲分配公屋單位後，復耕亦不能做到耕住合一，農田只得一個貨櫃大小的留宿設施，認為是「兩頭唔到岸」，建議政府於復耕計劃的地點騰空土地，建立農舍讓被遷農戶入住。



發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪表示，以先安置後清拆作目標，會作好審批才會啟動離場程序，現時先聚焦第一期工程受影響的400多名住戶，而後期工程大約有1000戶受影響，暫時未向後期居民逐戶聯絡，惟政府願處理村民提早遷入寶石湖邨的申請並向他們作呼籲。她續指，後期工程的發展時間表，要有待審批中的項目獲批准後，完成詳細研究才有定奪，故現仍未知悉後期住戶何時需要搬遷。