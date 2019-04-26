景賢里再納入活化歷史建築計劃　料年底推出

發展局計劃把景賢里納入第6期活化歷史建築夥伴計劃，新一期活化計劃預計年底推出。發展局曾於2011及2013年將景賢里納入第3期及第4期活化計劃，可惜最終均揀選不到合適的活化建議。當局表示，這次再將景賢里納入活化計劃，希望藉著民間智慧及創意，為這幢法定古蹟找尋合適的夥伴和用途。



當局向灣仔區議會提交文件稱，按活化計劃的一般安排，為鼓勵有意提交活化建議書的非牟利機構發揮創意，當局不計劃在邀請建議書階段規定景賢里的活化用途。然而，當局表示了解區議員就項目在交通影響、財務負擔、服務多元化，以及與社區聯繫等方面有所關注，故歡迎區議員再就景賢里的活化用途提出意見。當局就該項目邀請有興趣的非牟利機構提交建議書時，會在邀請文件內反映區議員意見，供申請機構參考。



景賢里位於司徒拔道45號，原名「禧廬」，於1937年由廣東新會殷商岑日初先生及岑李寶麟女士興建。當時，山頂一向是外籍人士聚居的地區，大宅的位置象徵當時華商階層的崛起，也展示高尚住宅區開始在半山區成形的香港早期歷史。1978年，大宅售予「涼果大王」邱子文及其子邱木城，易名為「景賢里」。



大宅於2007年8月轉售予上任業主。政府於2008年通過非原址換地方案，把景賢里毗鄰一幅面積相若的土地批予景賢里業主，供私人發展用途，而業主則把大宅和整個地段交予政府。景賢里同年列為法定古蹟。