鑽石山建交通配套耗資18.5億　料明年動工

因應鑽石山綜合發展區興建公營房屋，政府建議斥資18.5億港元，委託房委會於鑽石山龍翔道、彩虹道一帶興建3條行人天橋、1條行人隧道，以及公共運輸交匯處，方便市民過馬路及乘車。工程預計明年中動工，需時2至4年分階段落成。



運輸及房屋局提交立法會房屋事務委員會文件表示，原址為大磡村的鑽石山綜合發展區於2016年起興建公營房屋，提供4050個單位，容納11,000人，並料於2021至2023年分階段落成。因應該區人口增長，當局建議興建在該區興建運輸基礎設施，工程包括興建3條分別長約80米、65米及190米的行人天橋，分別橫跨龍翔道及大磡道近荷里活廣場以連接該區與龍蟠街、橫跨龍翔道及大磡道以連接該區與上元街，以及橫跨彩虹道及蒲崗村道以連接該區與彩虹道及彩虹道遊樂場。



工程更包括拆卸現有橫跨龍翔道的臨時行人天橋；興建一條長約160米橫跨彩虹道的行人隧道，以連接該區與將來港鐵沙中線鑽石山及四美街；又會興建一個公共運輸交匯處，內設巴士、小巴和的士停車處，以取替現時位於四美街的公共運輸總站。



運房局指，按付款當日價格計算，擬議工程造價估計達18億5040萬港元，如獲立法會財務委員會批准撥款，工程將委託房委會進行設計和興建，令工程與毗鄰的公營房屋發展在設計統籌和施工銜接更能配合。工程料於2020年中展開，並預計於2022年至2024年分階段完成，之後相關設施交由相關政府部門管理和維修保養。