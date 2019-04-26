發射台：內地湖邊洗車缺德　部門輕罰助長歪風

內地風景區不時出現不文明遊客，雲南大理市洱海兩個月內發生3宗車主在洱海洗車而被處罰的案件。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，炮轟內地車主「有錢買車，冇錢洗車」，指湖邊洗車反映內地公德水平低，為省錢方便，破壞湖泊生態，而內地部門執法不力助長歪風，亦是節目開火炮轟的目標。



節目指出，文明社會以保護自然環境為己任，但內地情況卻相反，遊客在風景區湖邊洗車，不理污水流入湖泊，假如洗車時用上清潔劑等化學品，後果更不堪設想，恐對湖中生態構成影響。不過，被檢控車主不但沒有認錯，反駁稱見湖水清澈，才忍不住洗車云云，絲毫沒有悔意。



內地房車車價不便宜，動輒要幾十萬元(人民幣，下同)，而違法湖邊洗車的罰款亦高達2000元，相對來說，內地洗車服務收費只是微不足道，惟仍有車主寧以身試法去取湖水洗車，這亦顯示他們缺乏公德心，及對保護環境的意識薄弱。



節目認為，短短兩個月內有3宗違法湖邊洗車，顯示內地部門執法不力，而風景區湖邊洗衣服、燒烤等違法行為亦只被輕罰，擔心長此下去，污染湖泊的歪風將蔓延，促當局加強執法及加強公民教育。



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