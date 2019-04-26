港鐵大埔員工宿舍150伙轉作過渡房屋　10月可申請

位於大埔的港鐵員工宿舍策誠軒將轉做過渡性房屋，提供150個單位，由房屋協會負責，10月接受申請，明年4月入伙。策誠軒共有200多個單位，現只有90多戶居住，大部分單位空置多年，港鐵今晚(26日)向現居策誠軒的員工簡介計劃，下月諮詢大埔區議會。



消息人士說，港鐵會以借用方式交予房協營運及管理，為期5年。此項目的合資格申請人與房協其他暫租住屋，例如漁光村大致相同，租金水平參考房協出租屋邨、其他過渡性房屋項目，以及港鐵現時向員工收取策誠軒的租金水平。房協會先為單位及部分公用地方翻新裝修，預計最快今年第4季接受申請。在取得相關批地條款豁免申請後，預計首批租戶最快明年上半年入伙。



九廣鐵路公司早於90年代興建策誠軒，租予員工使用，兩鐵合併後由港鐵接手管理。兩鐵於2007年合併，前一年即2006年，策誠軒已停止接受員工申請租用，多年來相繼有員工搬走，令宿舍空置率高企。港鐵曾於2010年向城市規劃委員會建議將該處的鐵路員工宿舍及會所土地用途，改為住宅，但遭否決。



房協表示一直積極配合政府政策，在資源許可下協助增加房屋供應，包括過渡性房屋。在過去一年研究了多個項目，包括與港鐵研究運用策誠軒空置單位的可行性，計劃詳情將於落實推行後盡快公布。