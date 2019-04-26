政Whats噏︰佔中案輕判　漢奸黎攪局慶功？

違法佔領行動（佔中）案件本周三判刑，佔中案九名被告中有四人入獄，但經常出入壹傳媒黎智英（漢奸黎）何文田寓所的民主黨李永達及佔中發起人朱耀明等四人就獲「放生」只判緩刑，近日更傳出參與違法佔中嘅漢奸黎等三十九名主要佔中搞手亦會被放生。唔知以上種種係咪令漢奸黎暗喜，所以今晚(26日)又約埋同樣參與佔中嘅民主黨創黨主席李柱銘（李漢奸）、「民主阿婆」前政務司司長陳方安生及公民黨前主席余若薇，一齊去歎中菜慶功？



漢奸黎晚上6時15分乘坐其私家車離開其何文田寓所，至大約6時半抵達旺角砵蘭街一間著名嘅中菜餐廳。身穿套裝嘅漢奸黎，手上拎住一個藍色紙袋行咗入餐廳，仲逗留咗三個小時，至接近晚上9時半先至離開。漢奸黎步出餐廳時，手上就拎住個裝咗飯盒嘅膠袋，唔知係咪開心得滯叫得太多嘢，最後食唔晒喇！



漢奸黎行出餐廳後，民主阿婆亦都由餐廳步出，兩人交談咗一陣，之後就見到李漢奸同余若薇。李漢奸、余若薇同民主阿婆就乘漢奸黎司機駕駛嘅七人車離開，漢奸黎就坐番自己私家車回程。漢奸黎上周四佔中案判決前先同李漢奸、民主阿婆同余若薇喺其寓所會面，咁快又見面，莫非真係為佔中案輕判而慶功？



