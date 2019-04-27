補習黨呃遍欣田邨　事主付$4500後無下文

入伙剛滿一年的屯門欣田邨出現補習騙案，騙徒先向子女查詢學業成績，事後由另一騙徒上門向家長落手，講出子女校名及成績，從而推銷電話補習服務，又利用事主擔憂心子女學業之情，誘使他們一次過支付一年共四千五百港元補習費。有地區人士指於近半年間已接收到逾十宗居民求助，要求房署加強保安工作，以免居民蒙受損失。警方接報後列作求警調查，暫未有人被捕。



欣田邨去年三月入伙，至今已有不少住戶墮補習騙局，其中居於喜田樓的李先生育有三名子女，一家五口只依靠李先生月入不足二萬港元的收入維生。李先生稱今年二月下旬約晚上九時許，突然有一名男子上門按門鐘，更能講出就讀小六的長女學校名稱及成績差的學科，其妻子誤當對方為學校教職員。該男子入屋後，隨即推銷價值每月三百七十五港元的電話補習課程，並承諾一周後郵寄資料。



李不虞有詐，繳付共四千五百港元的一年學費，惟事後愈覺奇怪，更於網上發現其他屋邨均有類似騙案，提出退款要求不獲受理，亦沒有收到任何課程資料。而該男士上門前一周曾有女子向其大女兒查詢學業成績，懷疑兩人為同一夥人，直言被騙走近三分一的家庭月入而影響生活。



另一名受害人為七旬葉婆婆，她與中風丈夫及就讀小二的孫女居於喜田樓，今年二月先有一名女子詢問其孫女個人資料，再隔一周後有男子上門推銷。葉當時已表明為綜援戶及無收入，但有感孫女英文成績欠佳，加上考慮自身沒有能力教導孫女，最終不敵對方力銷而繳交一年學費。



社區主任賴嘉汶半年前開始接收有關補習推銷的居民求助個案，至今有逾十宗個案，案件同樣有人先詢問學童學習進度，之後再由另一名男子利用有關資料，令居民放下戒心而推銷。她指房署曾張貼告示提醒居民，但認為房屋署還需加強巡查，尤其盡快更改大堂閘門密碼，因為欣田邨入伙逾年未曾更換密碼。她曾協助居民向消委會投訴，亦考慮入稟小額錢債審裁處嘗試追討款項。



房屋署發言人指，欣田邨屋邨辦事處曾收到兩宗上門兜售補習服務投訴，已即時張貼告示提醒居民，各座大廈地下大堂亦設有保安崗位及閉路電視，並已指示保安員提高警覺為訪客登記資料。而欣田邨為新入伙屋邨，長者人數不少，為免造成不便而未曾更改閘門密碼，惟現時入住穩定，將安排於下月更改密碼。



警方發言人稱，屯門分區於二月廿八日接獲報案，指有人上門推銷電話補習服務，其後懷疑受騙，案件列作「求警調查」，暫未有人被捕，屯門分區已要求欣田邨物業管理公司加強保安措施。