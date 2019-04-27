救毛孩　揭悲歌　團體籲領養不殺不棄

並非每隻小動物都獲主人悉心照顧及愛護，保護遺棄動物協會現時為約三百隻動物提供居所，包括二百隻狗、九十隻貓，以及數隻龜及兔子，協會慨嘆，港府建議加強殘酷對待動物的罰則，正正反映現今社會仍然有人殘酷對待動物，協會收容每隻動物的背後，都是動物被遺棄、被虐待的悲歌，需要社會正視，冀大眾提高保護動物意識。



保護遺棄動物協會創辦人陳淑娟歡迎加強殘酷對待動物的罰則，但同時亦感悲傷，因仍然有不少人輕視動物權益、虐待動物，當局才需要出手修例。她直言，養動物是「一生一世」，不應輕易棄養，更加不能疏忽照顧，甚至虐待動物，她指除了貓狗外，近年不少人轉養較冷門及另類的蜥蜴及烏龜，但他們不熟悉這些動物的習性及需要，變相令動物受苦，因此飼養動物前，一定要考慮清楚。



協會現時約有三百隻動物，即使動物曾被遺棄、殘缺、年老抑或生病，協會都會為牠們找一個家，照顧到終老，不殺不棄，每次動物能夠成功覓得新主人，義工們都非常歡欣雀躍，推動他們繼續拯救更多被遺棄的動物。協會設有手術室及隔離病房，並協助推行動物絕育手術，藉此減少流浪動物數目，亦會帶同動物探訪社會上有需要的人士，包括長者、情緒病患者及弱能人士等，亦會舉行不同類型公眾教育活動，推廣動物權益。