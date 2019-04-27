蓄意遺棄　胡亂放生　研納入殘酷對待動物

多年來一直有行善「放生」淡水魚、烏龜及雀鳥等活動，但不少動物因未能適應野外環境而死亡，「放生」慘變「殺生」，擬修訂《防止殘酷對待動物條例》建議將「放生」動物到不適合的環境而令其受痛苦，列入殘酷對待動物的行為或遭檢控。當局又指，飼主蓄意遺棄動物亦會遭檢控，提醒放養動物、地盤狗及街市貓的主要餵飼者要履行妥善照顧動物責任。不過，很多市民關注不少「生劏」動物及魚類如「剝殺田雞」、「生劏白鱔」或「火燄醉蝦」等食品處理，是否屬於條例範圍，還是日後在訂定守則時納入，仍是未知之數。



漁農自然護理署在修例諮詢文件中指出，留意到有人為宗教目的，將被圈養的動物放回不適合牠們生活的野外環境，損害動物福利，故建議明確指出，將動物放到不合宜的環境以致其受痛苦，屬殘酷對待動物行為。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗強調，署方不鼓勵「放生」活動，指出動物或不能適應大自然環境，例如有人將淡水龜放到海水中，有機會構成殘酷對待動物。



薛又指，修例後除放生外，亦會檢控任何人士蓄意遺棄動物的違反「謹慎責任」行為，若動物因被遺棄而遭受痛苦，更視作殘酷對待動物，舉例如漁護署尋獲走失的狗隻，狗主收到通知後仍不領回，亦會當成棄養或被檢控。



至於何人屬動物負責人，需要對動物負上「謹慎責任」？薛稱，有關條款適用於繁殖場及寵物酒店和美容店等暫養場地；而放養的動物亦要滿足有人看管的條件，署方提醒飼主勿以為「放出街就唔使負責」，又強調不鼓勵放養行為，因只給予動物食物並不足夠。至於地盤狗、街市貓等可能由多人同時照顧，若被疏忽照顧責任誰屬？薛說在搜證上要花一定工夫，一旦檢控時會徵詢律政司意見。



對於外界憂慮大幅增加罰則及檢控範圍，或令飼主感麻煩而引發棄養潮。薛漢宗並不同意，他引述外國及當局○六年大幅調高罰則的經驗，顯示不會出現該情況，相信飼主愛護動物，不會因條例收緊而棄養，而外國經驗發現大部分違反「謹慎責任」的動物負責人，首次收到改善通知書後已不會再犯，未必會被檢控。現時傳統街市售賣海鮮或活雞的「生劏」做法，不少市民都感害怕，薛指，該署轄下諮詢委員會曾提出為市民或飲食從業員劏魚或海鮮設守則，考慮如何減低動物被屠宰時的痛苦，但暫時仍處於研究階段，會再向業界諮詢。