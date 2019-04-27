東方日報A1：議員憂修防虐畜例只得罰則　有法不執

動物福利近年備受關注，社會不少意見批評現行刑罰阻嚇力不足及執法不力，強烈促港府修例及成立動物警察。漁農自然護理署昨終提出為修訂《防止殘酷對待動物條例》進行三個月公眾諮詢，建議提升殘酷對待動物的罰則至最高判監十年及罰款二百萬元，冠絕全球。建議亦要求飼養動物者施加「謹慎責任」，以及確保牠免受傷害，當局會分階段定出不同動物照顧實務守則，暫料二○二一年將草案交立法會審議。立法會議員擔心漁護署未有足夠人手執法，亦需針對性培訓讓前線人員明白修例後如何處理個案，加強他們面對虐畜的執法意識。



漁農自然護理署昨發表提升動物福利、修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）諮詢文件，建議循三大方向修例，包括引入積極的「謹慎責任」；加強防止殘酷對待動物的條文，引入罰則較重可公訴罪行處理嚴重個案；以及賦予執法人員在有理由相信動物會受痛苦情況下，進入處所拯救或檢取動物，當局或將條例名稱改為《動物福利法》，以更切合條例目的。



文件建議殘酷對待動物的最高罰則，由現時的監禁三年及罰款二十萬元，最高增至監禁十年及罰款二百萬元，比英、美、澳等地罰則均要高；又建議授權法院在指定期間內或永久取消定罪人士飼養動物資格。漁護署動物管理（發展）科高級獸醫師周嘉慧解釋，當局在諮詢問卷中收集市民對虐待動物罪行最高刑罰的意見，當中包括判監九至十年的選項，是希望藉此起阻嚇作用及引起社會關注，但分析市民意見後仍要與律政司商討最後定案，暫料二○二一年將草案交立法會審議。「可能律政司會考慮無理由虐待動物刑期會超過虐待兒童，始終唔同法例喺本地要有合理嘅平衡。」



在「謹慎責任」方面，漁護署稱動物負責人應為其動物提供合適飲食、合適環境，讓牠表現出正常行為模式，及確保牠免受痛苦、疾病及傷害。署方指，條文適用於所有受看管的動物，若負責人未妥善照顧動物，執法人員會向其發改善通知書，嚴重者亦有機會遭檢控。該署先針對較多港人飼養的貓和狗設守則，未來亦擬根據不同品種動物提供如何妥善照顧動物福利需求的指引，雖然違反守則不構成違法，但可能在法庭訴訟中被引用作證據。



漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗說執法細節仍待諮詢後再研究，隨條例修訂必會增加執法人手，但現階段不清楚實際會增加多少人，但他認為執法人員始終有限，仍依賴市民舉報虐待動物事件，稱「全民警察」最理想。



立法會議員區諾軒認為，隨法例修訂，當局增加人手及加強對職員培訓十分關鍵，不希望因人手方面未能銜接，無法改善虐待動物情況，當局亦應針對培訓讓前線人員明白修例後如何處理個案，以及加強他們面對虐畜問題的執法意識。另一位立法會議員鄺俊宇表示，當局若有心加大執法力度，應乘此時機增設常規的「動物警察」，雖然現時二十二個警區有設動物專隊，但仍期望保安局可將其升格加強專責性，以彌補漁護署執法人員不足的問題。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

