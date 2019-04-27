探射燈：強光刺激　短暫失明　炒車頻仍

車頭燈太光容易導致交通意外，輕則引發司機口角，重則失控反車。視光師指出眼睛受強光刺激，會短暫失明，若眼睛有黃斑病變，失明時間會更長，容易引發意外。



上月，1輛警車在東涌駕駛，途經映灣園附近1個左彎時，疑受對面線車頭燈強光照射，失控越過對面行車線，撞毀鐵欄，四輪朝天。去年12月，1名的士司機在荔景山路駕車期間，疑受對面線行車的車燈大燈強光刺激雙眼，視線受影響下，的士頓時失控，撞向1輛停泊路旁的垃圾車，的士車頭插入車尾，損毀嚴重。今年2月，1對姊妹疑因私家車沒有關掉車頭燈，感光線刺眼而與司機發生爭執，雙方更大打出手，需送院治理。



香港執業眼科視光師協會會長詹振邦表示，眼睛被強光照射後感覺刺眼屬生理反應，「受強光後，眼睛會有殘影，睇唔到嘢，感覺好似失明，但通常1、2秒後，或最多幾秒就會回復正常。」若眼睛黃斑有問題，則需要更多時間回復正常。但他提醒，司機或行人暫時失明，容易構成危險。

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