探射燈：網傳19座小巴改泵把違法　運署：無規定

網上流傳，投入服務接近2年的19座小巴，流行非法改裝保險槓（俗稱「泵把」），惟小巴業界稱未曾聽聞因改裝泵把而被檢控，運輸署亦指法例沒有規定不可改動泵把。



近日網傳一幅名為《一圖教曉你分辨小巴泵把》的圖片，圖文並茂解釋19座小巴現行的泵把及改動後款式，網民稱有關改動涉非法改裝，呼籲市民致電舉報，又言之鑿鑿指有小巴司機因改裝泵把，涉交通意外後遭對方司機留難。



汽車交通運輸業總工會（公共小巴分會）主任陳逢源指，小巴原廠泵把用料太薄「唔襟撞」，「近乎百分百小巴」 都會加裝鐵泵把保護，包括16座小巴，估計費用低於1萬港元。惟他指駕駛小巴多年來，從未聽聞有小巴司機因而被檢控。



運輸署發言人表示，現時法例沒有規定小巴不可改動泵把，若改動泵把，其裝置必須安裝穩固及不可有利角，其車身尺寸亦不可超出法例要求；車輛年檢時，若發現改動的泵把不符要求，則會被評為不合格。

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