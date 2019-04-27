探射燈：潮裝LED車頭燈　隨時短路自焚

車頭燈太光引致的交通意外時有發生。近年興起改裝LED（發光二極體）車頭燈，雖然成本低、壽命長，亦較傳統鎢絲燈光亮，但LED車頭燈對對頭車司機刺眼情況，同樣構成安全隱患。惟市面上不少LED車頭燈色溫數值過高，發出偏藍光，業內人士指不少人自行改裝，容易招致短路燒車。立法會議員指車主普遍以為改動少許零件問題不大，促加強宣傳教育及執法。



「（LED）雖然無HID（高強度氣體放電）燈咁有攻擊性，但都好光。」元朗一間車房的職員稱，近年LED車頭燈大受車主歡迎，價錢平，車主可自行安裝。市面上有各式LED車頭燈出售，部分色溫數值高，發出燈光偏藍。旺角一間汽車零件店職員推介的LED燈高達8000K，又指安裝容易，每對價錢不過1000港元。另一店職員亦坦言客人均抱「愈光愈好」心態，他示範1對5600K的LED車頭燈，顏色帶藍，「去驗車時就換番對舊嘅車頭燈，驗完再裝番上去就得㗎喇。」



在網購平台，LED車頭燈每支色6000K只售39元人民幣；1.5萬K亦不過數百元人民幣；同時，網上亦不乏自行安裝LED車頭燈短片。



「LED車頭燈同樣有刺眼效果，對頭車司機或前車司機望倒後鏡時，都可能太刺眼，影響駕駛安全。」香港汽車會會長李耀培解釋，色溫愈高的LED燈顏色愈藍，而法例對車頭燈角度及照射範圍亦有規範，改裝時需要一定技術。他指理論上愈光的燈用電量愈高，加裝時需要改動電線線路及安裝斷電器，否則容易超出負荷，甚至發生短路起火。



立法會議員陸頌雄坦言，不少車主抱「只係改動少少啫，問題唔大」心態就隨意改車，促運輸署加強宣傳，如警方認為會影響交通道路安全，亦應加強執法。



運輸署發言人表示，據《道路交通（車輛構造及保養）規例》規定，車輛大燈的光束必須由燈絲散發出來，除非獲署方豁免有關規定及批准，否則使用LED燈屬違法。有關規例亦規定，大燈顏色須為白色或黃色；車輛在檢驗時必須通過相關檢測。



警方數字顯示，由2016年至2018年，違反上述條例而被控的個案逐年上升，按年為202宗、224宗及243宗；當中涉及違法使用藍燈的個案則分別為3宗、2宗及1宗。

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