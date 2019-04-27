Dr.東：麻辣火鍋傷胃　醫生教4招防胃酸倒流

胃酸倒流「火燒心」令人徹夜難眠，該症發病率在香港一直呈上升趨勢，腸胃及肝臟科專科醫生提醒市民，要預防胃酸倒流，應謹記抵抗食物的誘惑，如麻辣火鍋味濃又多油，有胃酸倒流問題的市民若不加節制地食用，隨時令病情惡化。他呼籲都市人嚴守四個健康生活習慣，即多運動、戒暴飲暴食、勿做食肉獸，進食後有足夠消化時間。



腸胃及肝臟科專科醫生吳嘉恩表示，胃酸有殺死進入胃的大部分細菌的功能，提供一個酸性環境，使蛋白酶分解蛋白質，將食物中的鈣、鐵轉變，幫助吸收。不過，當胃液連帶胃酸倒流到食道，便不能適應這種酸性，胃酸湧上心口和喉嚨會令胸口感灼熱，甚至口吐酸水。吳說，長遠可留意這人說話會否出現聲音沙啞，那很大機會是受胃酸所害。



港人工作壓力大，不少人有吸煙習慣，又常吃高脂食物、甚至肥胖、經常吃得太急太飽等，都會增加胃酸倒流機會。吳嘉恩臨床所見，因胃酸倒流感不適的求診者，多數年屆三十至四十歲、是壯年工作繁忙一族。他特別提到，一直有不少捧場者的「牛油鍋」、麻辣火鍋又濃又多油，是傷胃食物之一，雖然食辣椒或辣度高的食物不會直接造成食道炎，但有機會太辣引致胃壁發炎，加上湯底和食物都肥膩，減慢消化，漸漸便會促成胃酸倒流。除了生活習慣外，吳亦指，有小部分人是開關食道與胃部之間的下食道括約肌突然鬆弛，致胃酸和食物湧往食道，引起食道炎。



忽視胃酸倒流可大可小，吳嘉恩指，大部分患者改變生活習慣及服藥後，約兩周後可明顯改善症狀。若問題持續得不到解決，胃酸沖上食道長久可致潰瘍，令食道逐漸收窄。吳又說，醫生會按四級辨別患者胃酸倒流併發症的嚴重程度，當部分人達到嚴重的四至五級時，併發癌前病變「巴洛氏食道症」，再惡化至食道癌的風險很高。



胃酸倒流可以根治，吳嘉恩認為最關鍵是患者決心改變生活習慣，並切記戒掉四種行為：「遲食晚飯吃完即睡、不運動、做食肉獸、暴飲暴食通通戒除。」另確診胃酸倒流後，醫生會處方抑制酸劑等藥物控制，當中最常用的是質子泵抑制劑(PPI)。近年有外國研究指長期服用PPI增胃癌風險，吳嘉恩相信有關研究仍屬初步，適當服用問題不大。



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