楊德強有信心體育園準時落成　稱合約條款有阻嚇力

造價達319億港元的啟德體育園預計2023年下半年竣工，體育專員楊德強今(27日)在電台節目表示，有信心體育園準時落成，加上合約訂明若工程出現延誤，營運商需繳付每天430萬港元的違約賠償金，認為有足夠阻嚇和警惕作用。他又指，當局有信心目前的金額可以完成工程，如果超支將按照一般政府工務工程的做法處理。



楊強調，香港很多球場及紅館等體育設施已出現老化、設施不足等問題，體育園的落成不但能解決這些問題，亦能提供符合國際標準的場地，舉辦不同大型活動，以及提供多一個球場給市民使用。



至於公眾人士使用園內體育設施的收費水平，將介乎康文署和非牟利機構有關收費之間，例如康文署羽毛球場收費為每小時約50港元，非政府機構收費約100港元，營運商可以因應兩者幅度申請一個收費水平，並由民政事務局審批。



楊預計，營運商租場予公眾並不會有盈利，主要賺錢地方是容納5萬人的主場館，可以舉辦大型體育賽事，室内場館亦規定撥出三分一時間用作非體育用途，例如舉辦演唱會，以商業運作的模式「拉上補下」。