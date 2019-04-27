議員質疑醫委會只顧醫生利益　促增加非業界代表

醫務委員會下月再討論豁免海外醫生考試後免實習安排，立法會議員黃碧雲質疑，醫委會只重視醫生利益，令醫生業界反覆未能就海外專科醫生豁免實習期方案取得共識，認為長遠要再次修訂《醫生註冊條例》。



黃碧雲今(27日)在電台節目批評，醫委會由醫生把持，重視醫生利益多於病人利益，認為有需要進一步增加醫委會內非業界代表，建議效法英國醫委會，醫生和非業界代表各佔一半。黃說，本地醫生不希望有更多醫生來港「爭飯碗」，認為醫委會改革看似是「打開門」，實質是將門關得更緊。



提到醫學會早前提出微調方案，海外醫生在考獲執業試後，做滿18個月全職臨床工作，就可豁免實習期，同場的立法會議員蔣麗芸認為方案對海外醫生欠缺吸引力，會繼續按計劃提出私人條例草案，建議修訂《醫生註冊條例》，若草案獲通過後仍無法改善醫生人手問題，不排除會再做下一步工作。



社區組織協會幹事彭鴻昌亦表示，醫學會提出的微調方案是「魔鬼在細節」，要求衞生署醫生借調到醫管局工作，是強人所難，批評本地醫生企圖阻攔事情發展。