明日大嶼成本6240億　市民轟千年一遇天仙局

立法會發展事務委員會今日(27日)再度召開特別會議，聽取公眾就中部水域人工島相關研究表達意見。政府早前公布香港史上最昂貴的基建項目「明日大嶼」填海計劃，成本估算達6240億港元。會上多名市民批評政府低估填海工程成本，亦擔憂工程最終超支收場，批評明日大嶼計劃是「千年一遇的天仙局」！



公民黨青年公民副主席李嘉豪批評政府低估填海工程造價，形容當局「昆水」。李指近年香港工程成本價格節節上升，預計填海工程「埋單可能逾一萬億」。



關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成直斥填海計劃緩不濟急，無助數以萬計劏房戶脫離住屋困境。他建議政府當務之急是分配現有土地，優先發展如粉嶺高球場及棕地等，紓緩短期住房需要。



聯盟另一名組織幹事朱詠妍認為政府以基層市民為藉口去推展填海工程，她指香港目前有逾20萬人居住於不適切住房，同時有逾26萬公屋輪候冊人士等候上樓，惟政府卻沒有善用及發展現有土地解決問題，反而要上述生活在水深火熱之中的市民再苦等至少十年才建成的人工島，「要佢哋再等十年以上，做法好殘忍」！