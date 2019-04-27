商業活動奏國歌　聶德權指是否不當視乎活動原意

立法會《國歌條例草案》委員會今日(27日)開會，繼續就條例進行逐條審議，多名議員關注國歌不得用於商標或商業廣告、私人喪事活動、公眾場所的背景音樂的條文。其中議員梁美芬指，很多會奏唱國歌的地區活動屬慈善和非牟利性質，但有商業機構贊助，例如有書商贊助活動，而活動內有該書商的書籍出售，會否視為將國歌用於商業廣告。政制及內地事務局局長聶德權指，需要視乎活動原意，若國歌不在廣告內使用將不視為不當使用國歌。



議員梁耀忠則針對「國歌不得用作公眾場所的背景音樂」一項，質問如何定義背景音樂，又舉例指在屋邨舉辦的嘉年華活動中，若主辦方在儀式上有奏唱國歌，途人會否因沒有肅立而觸犯法例。聶德權稱，不能用國歌作為背景音樂非常清晰，而奏唱國歌方面，很多活動均會在奏唱前先提醒參與者，將需要肅立，至於有途人聽到國歌會否觸犯法例，將有其他條例作考慮，並不規限在不得用作公眾場所的背景音樂這一條條文中。



議員譚文豪質問如何定義私人喪事活動，又舉例指如有香港運動員代表香港比賽時不幸過世，希望在其喪禮上奏唱國歌，惟按目前機制需要待特首和行政會議在憲報決定，質疑會否因為程序過長，無法趕及喪禮前完成。聶回應指，非官方的喪事活動不得使用國歌，認為條文清楚，至於政府透過刊憲處理奏唱國歌申請，最快能於一星期內完成審議和決定。