九巴設安全部統合工作　特別更縮至13小時待研究

大埔公路九巴翻車奪命意外令公眾關注巴士安全。政府成立的專營巴士服務獨立檢討委員會月前在報告中建議，包括要求各營辦商設安全總監。九巴安全總監關智偉今(27日)表示，九巴於上月1日成立由他本人領導的安全部，轄下設安全組及意外調查預防組，統合各部門的安全工作。



他稱，九巴將於本月底全面落實運輸署新修訂工時指引，即特別更車長工時不超過14小時，駕駛時數不多於10小時，並設不少於3小時連續性休息時間，落實時間較當局設的限期早2個月。至於九巴早前承諾會探討特別更進一步縮短至13小時的可行性，關就指要待新指引實施一段時間，讓員工適應後再作研究，期間會與車長保持溝通。他又指，為落實新指引，九巴料要增聘數以百計的車長，現時已聘請的人數已接近目標。



而在車長睡意監察系統方面，關指目前已在16部巴士安裝不同供應商系統作測試，試驗已進入最後階段，但仍要作微調已切合香港路面情況，「好多時候喺市區好繁忙，出路口車長都要擰嚟擰去，個系統要感應到咁樣唔係瞓着。」他強調，系統是用作輔助車長駕駛安全，無意用錄得數據作紀律處分。



另外，九巴今日在尖沙咀文化中心露天廣場舉辦「道路安全嘉年華」，展出全新的安全巴士，又設道路安全城、多個攤位遊戲及拍照區域，冀提高市民道路安全意識。其中九巴安全巴士未來會裝上互動遊戲裝置，走訪社區及學校教導小朋友正確的道路安全知識。