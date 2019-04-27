東網透視：當天堂梯成了障礙　老漁民苦求斜路便出入

79歲老漁民黃根仔手術後身體虛弱，無能力爬上百級樓梯返回青衣聖保祿村的家，迫於無奈住在護老院1個月，待身體復原才可歸家。這條小村安置了一群水上人，半世紀前建百步梯為方便出入，隨着年月過去，村民年事已高，每次上落「天堂梯」都腳震氣喘，樓梯成為他們的障礙。



聖保祿村和毗鄰的漁民村是依山而建的平房小村，與一街之隔的青衣城商場高廈風貌截然不同。上世紀60至70年代，原本聚居在荃灣、葵涌港灣一帶的漁民，因新市鎮發展，避風塘被填平，漁民遷往藍巴勒海峽對岸的門仔塘停泊船隻，即現時青衣長安邨、長發邨至青衣城一帶。漁民在政府及教會的協助下，先後興建了聖保祿村及漁民村。



聖保祿村約有300人居住，平均年齡70歲，不少村民需以輪椅及拐杖輔助步行，可謂「長者村」。早年以船為家的黃根仔憶述當年開墾山路建村，工程艱辛，「割草、開山、整路都親力親為」，至今他居住小村已45個年頭。3年前他做心臟搭橋手術，現需撐拐杖走路，上落百步梯更苦不堪言。他形容：「要逐級慢慢行，落樓梯時膝頭痛到不得了，夏天仲熱到頭暈要坐喺樓梯抖。」他說村民向政府爭取興建無障礙設施超過10年，「爭取到我退休都未有」，期望有生之年可見證相關措施落實。



六旬郭氏夫婦住在這村近40年，曾中風2次的郭先生需輪椅代步，郭太太則受膝蓋老化兼生骨刺困擾，寓所雖距離地面僅20級樓梯，但因彼此都行動不便，故除了覆診及買菜，兩老都在家中，無社交生活。覆診的日子，郭太太先要搬逾10公斤的輪椅落樓，然後再扶丈夫，每次出門都腳震兼汗流浹背，她嘆息並道出卑微的願望：「真係好吃力，好辛苦，唔奢望有升降機，有條斜路都好」。



身兼葵青區區議員的立法會議員的麥美娟稱，曾多次與不同政府部門會面商討該村左面屬康樂及文化事務署的斜坡興建無障礙設施，但苦無進展，「政府聲稱推廣居家安老，但連基本社區設施都無」，料將增加公營醫療負擔。