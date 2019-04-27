海關搗2.4億元可卡因案　歷來市區最大宗

執法部門繼續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，365日內破獲41宗涉及和勝和毒品案。海關前日(25日)於土瓜灣、尖沙咀及油麻地3個處所，共檢獲250公斤、總值約2.4億港元的可卡因，拘捕兩名外籍男子。據了解，毒品貨源疑來自上海仔集團，海關正調查本案是否與本月初沙田和勝和住宅毒品倉被搗一案有關。



海關毒品調查科高級監督許偉明表示，毒品調查科人員，根據線報及深入調查後，前日分別在土瓜灣住宅檢獲49公斤可卡因、尖沙咀高尚住宅檢獲30公斤可卡因，以及油麻地星級酒店檢獲119公斤可卡因，又在一名被捕男子身上搜出52公斤可卡因。毒品合共有250公斤，估計市值2.4億港元。海關指本案亦是歷來市內檢獲最大批的可卡因，並拘捕2名分別為24歲和44歲的外籍男子。



行動中檢獲的可卡因，大部分印成磚塊，磚塊上則印有特別圖案，包括樹葉、JG、JC、A及DeetB等圖案。海關指，是次發現毒品有關圖案，與本月3日，海關於沙田偵破的91公斤毒品案相似，故不排除兩案有關聯，會作出調查。



海關初步調查發現，懷疑有黑社會引入東歐人士到港販運毒品，而雖然兩人並非本土黑社會成員，但不排除貨源方面涉及有黑幫操縱，案件仍在調查中。



海關毒品調查科第二組指揮官葉國樑表示，涉案人士扮成旅客於酒店出入，又使用價值1萬港元的名牌行李箱，以扮成高端旅客，以為能減低海關人員戒心。許指，涉事兩人均是販毒集團的骨幹成員，海關在本月25日晚上於土瓜灣拘捕24歲男子，當時他帶着背包和行李箱而被截查，搜出身上有52公斤可卡因，其後再搜查3個處所，成功找到其他毒品，並拘捕另一名44歲外籍男子。



海關指，兩名男子分別負責「帶家」和「看倉」的角色，需要直接處理毒品，兩人同樣因販運危險藥物罪被捕，下周一(29日)於九龍城裁判法院提堂。葉表示，相信已搗破一個跨國販毒集團，是次行動情報源自海關內部，經過2至3個星期調查下，策劃是次行動。據了解，是次毒品由南美經水路帶入，並預備會賣給其他亞太區地方，而貨源懷疑與本月3日所發現的毒品相似。



粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/