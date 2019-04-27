天后誕巡遊醒獅鑼鼓響不停　花炮衝神求保祐

今日(27日)是一年一度的天后寶誕正日，其中東華三院在位於熱門旅遊景點的油麻地天后廟舉辦慶祝活動，吸引不少遊客，亦有不少市民到天后廟參拜天后。活動設有多個傳統文化特色攤位，包括新式書法、拉糖畫、織草蜢等，加深市民對中國傳統文化和非物質文化的認識。



「花炮衝神儀式」是天后誕慶典的重頭戲，衝花炮隊捧起由竹枝及彩紙紮成，並掛有大量裝飾品的巨型花炮，衝向天后廟，以表示對天后娘娘的尊敬，另有醒獅表演助興，鑼鼓喧天，非常熱鬧。



來自以色列的Matty與未婚夫來港旅遊5日，今日是行程最後一天，兩人喜歡中國傳統文化，早前通過網上旅遊資訊得知油麻地天后廟會舉辦慶典，故專程前來體驗。他們玩遍廟內特色攤位，更首次現場觀看醒獅表演，Matty指自己摸到醒獅希望獲得好運。



來自馬來西亞的洪小姐與兩位朋友被天后廟門外大型花牌吸引。洪認為是「旅程的意外收穫」，又指特色攤位都很能代表中國文化，最喜歡的就是寫有她名字的糖畫，因為「好看又能吃」，之前從未見過感覺亦「好新鮮」。



茶果嶺天后廟亦有巡遊活動，吸引大批善信到來參拜，香火鼎盛，有約200人圍觀及拍攝盛況。巿民帶同生果、燒豬等祭品前來，職員忙於處理香爐。巡遊隊伍最後齊集在天后廟後參拜，有多隻醒獅、花炮等等，鼓聲響個不停。