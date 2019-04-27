團體促全面禁售電子煙　免成青少年吸煙門檻

立法會今日(27日)繼續舉行《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會會議，討論立法禁止銷售電子煙及加熱煙等吸煙產品。有支持的團體認為現時社會針對電子煙及加熱煙等產品的預防教育不足，促請政府盡快立法全面禁止販售及吸食另類吸煙產品，以免成為青少年吸煙的門檻。



公民黨議員譚文豪列出電子及加熱煙的成分，表示其煙霧無色無味，會令人減低對危害性的關注，希望政府多教育公眾這類煙草產品成分數據。另一名議員邵家輝則指出，全世界只有3個地方禁售加熱煙，但沒包括禁止出入境。



食物及衞生局局長陳肇始回應指，政府的控煙政策是盡量減低市民使用任何類型的煙草產品，因有害物質沒有健康標準，無論多少都對健康有害，日本有研究顯示年輕人使用加熱煙的數字大幅上升，因此要防患於未然。



另外，九龍樂善堂「無煙全關愛聯盟」去年6至7月成功訪問了1131名9至22歲的在學青少年，調查結果顯示當中接近80%受訪者表示曾透過網上途徑接觸到電子煙宣傳；更有超過10%人表示曾經吸食過電子煙，反映現時針對電子煙、加熱煙及其他新型煙草產品的預防教育嚴重不足。



家校會主席湯修齊及全港十八區家長教師會聯會，上月亦向全港各區中小學及幼稚園家長發出調查問卷，並收回超過9000份問卷，當中有75%家長認同政府立法全面禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳新型吸煙產品。