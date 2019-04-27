放寬海外醫生實習安排　陳肇始指愈寬鬆簡單愈好

醫委會豁免海外醫生考試後免實習安排仍未有定案，食物及衞生局局長陳肇始今日(27日)表示，日前與醫學界召開的會議均是針對醫生人手短缺問題，當中想法仍未有細節，需再開會研究，如考試後工作綑綁期劃一18個月臨床經驗，但臨床經驗應如何定義及細節仍未有共識，若只計算醫院或病床的經驗，或未能對於大學、衞生署工作的醫生做到一視同仁。



陳強調大前提是希望透過減少實習時間，提供誘因吸引海外醫生回流，所以愈寬鬆、簡單就愈好，但重申不會放鬆標準，惟她留意到不少前線醫生認為，若取消實習期，都仍需要有工作期才較公平，例如富經驗的專科醫生回港後，僅通過考試便能到私家醫院就醫，擔心他們的臨床經驗不足，但陳認為他們在海外已累積一定經驗，考試亦是一個肯定。



至於目前12位成功考取有限度註冊的醫生，陳指有6位到醫管局工作、4位在大學工作，只有2位在私家服務，證明並非所有海外回流的醫生均會到私家醫院就醫。陳補充，按現有機制，有限度註冊醫生約滿後仍需6個月的實習期，而目前合約為1至3年，當中有醫生選擇不斷續約，又指海外醫生回流不一定要透過有限度註冊，他們仍可選擇透過考試，若透過考試將能到私家醫院就醫，並不存在綑綁與否的問題。



至於醫學會的「第五方案」，陳認為政府與醫學會雖目標相同，但出發點不同，希望他們能從政府的出發點作考慮。