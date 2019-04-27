潘樂陶住宅僭建罰2萬元　考慮上訴

「放生黎智英、唔告梁振英」而遭全城炮轟的律政司司長鄭若驊捲入名下屯門海詩別墅四號獨立屋的僭建風波，最終獲「放生」，其夫潘樂陶擁有毗鄰的三號屋僭建水池和排水系統，潘被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款2萬港元。潘樂陶今日(27日)出席活動後回應指，尊重香港法制，但認為當中有灰色地帶，正徵求法律意見，可能會提出上訴。



78歲潘樂陶於審訊前一日因重病入院，審訊當日未有到庭，潘今戴口罩出席活動時解釋，早前從歐洲返港後感到不適，本周一(22日)時發高燒，一度住院數日，現已大致康復，故未有出席審訊。此外，被問及是否為妻鄭若驊「孭」所有控罪，潘稱是個人的事，與太太無關。



是次僭建醜聞中，外界一度質疑潘及其妻曾隱瞞僭建地庫向銀行申請按揭，涉嫌行使虛假文書，潘今日被問到有關申請文件是否確實包含僭建地庫時沒有正面回應，僅指其律師團隊正在處理，不適宜回答。



此外，潘亦被問及是次定罪會否影響他旗下的安樂工程集團上市，以及他會否辭任公司主席一職，潘樂陶指其律師團隊認為不影響上市，但目前正考慮上市時間，因近期受中美關係、經濟衰退等因素影響，並不是理想的上市時間，故目前雖然可以上市，但公司仍保留選擇權。



至於工程師學會會否就潘是次罪成對其進行紀律聆訊，潘說交由學會決定。

