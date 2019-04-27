荃灣嘉禾戲院壞冷氣　百人慶烚烚睇《復仇4》

風靡全球的《復仇者聯盟4：終局之戰》日前上演，戲內不少情節令漫威迷感觸留淚。今日(27日)早上約9時在荃灣荃新天地嘉禾戲院上演場次，卻由催淚變成催汗，因戲院的冷氣系統故障，逾百觀眾「焗足」3小時，完全無法享受電影之樂。觀眾批評職員曾聲稱冷氣系統運作正常，只是人多才令溫度上升，批評該院罔顧觀眾利益，「直情焗到出晒汗，搞到成套戲都無曬氣氛，最離譜係佢仲畀下一場嘅人入去，咁做生意都得？」



市民李先生今與兒子到嘉禾荃新天地1號院觀看《復仇4》，惟入場時已感到異常悶熱，質疑未開冷氣，豈料職員指冷氣已開，「呢度人多，所以你唔覺有開冷氣啫。」李只好繼續觀看，惟愈坐愈熱，不斷流汗，無奈「焗」到完場。



最令李先生不滿是嘉禾繼續開放猶如桑拿房的影院予下一場觀眾進場，批評做法有問題，「冷氣有問題又唔出聲，仲要用呢啲藉口呃人。」據嘉禾的網站顯示，《復仇4》片長182分鐘，早場成人票價為120港元，其後場次由140至155港元不等。



記者今日下午3時許致電嘉禾荃新天地查詢，職員承認冷氣系統出現頗嚴重的問題，工程人員搶修。嘉禾院線公關陳先生表示，今早發現1號院的冷氣系統故障後，職員已即時通知已購票市民，讓他們選擇退票或入場繼續收看，對觀眾造成不便致歉。據悉冷氣系統在下午4時許已恢復正常。

